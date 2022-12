Buscamos contacto extraterrestre: ufólogo aspira a ser gobernador de Puerto Rico

El popular ufólogo Reinaldo Ríos ha lanzado su candidatura independiente a la gobernación de Puerto Rico, con la propuesta de convertir a la isla en un centro mundial del turismo paranormal.

"Lo que quiero hacer es un Disney World a nivel espacial. Serían muchos los turistas que vendrían y que harían inversiones económicas", aseguró Ríos, quien pretende postularse al máximo puesto político de la isla por el Partido Todos Iguales Ante Dios.

El también profesor de escuela de primer grado en el centro escolar Luis Muñoz Rivera de Yauco, municipio al sur de Puerto Rico, ha logrado popularidad en la isla caribeña por sus actividades relacionadas con supuestos avistamientos de fantasmas, ovnis, extraterrestres y hasta la caza de una gárgola.

"Yo he sido una persona filantrópica y nunca me he lucrado del tema paranormal. Esas conexiones las pondría a disposición del bien del país, para que Puerto Rico sea un centro de turismo en el ámbito paranormal", indicó Ríos.

"Creo en la vida extraterrestre y como seres humanos nos aliaríamos con los seres universales para mejorar nuestro sistema educativo y para saber que no estamos solos en el universo", añadió Ríos, quien detalló que entre sus objetivos también figuran "erradicar la pobreza y eliminar el crimen" en la isla.

Ríos comenzó a obtener fama desde que en 1978 formó parte del grupo llamado Estación Universo, que reunía a personas puertorriqueñas que supuestamente habían sido contactadas por seres extraterrestres.

Además de buscar seres extraños, Ríos también quiere construir un "ovnipuerto" en Puerto Rico, vértice del popular triángulo de las Bermudas, que tenga incluso pistas de aterrizaje para ovnis.

"Tengo grandes amistades dentro del movimiento paranormal que podrían venir a Puerto Rico a invertir. La embajada extraterrestre nos pondría en la mirilla internacional", resaltó Ríos.

Indicó que si sale elegido como jefe del Ejecutivo, recogerá a todos los deambulantes de las calles y establecerá programas sanitarios basados en "los grandes adelantos de la medicina que han logrado algunos países", aunque no detalló cuáles.

Ríos dice no tener ninguna cuenta bancaria ni necesitar un sueldo si alcanza la Gobernación porque "el pueblo me ayudará económicamente", respalda la educación militar y el sistema de enseñanza modulada, en el que el maestro sirve sólo de guía al estudiante "y el alumno aprende a su propio ritmo".

"Yo haría una revolución total. Hay que cambiar muchas cosas y entiendo que mis medidas son las más acertadas", dijo Ríos, quien además propone eliminar el dinero físico y que las personas transfieran sus fondos a tarjetas de débito o crédito para que sea más seguro.

EFE