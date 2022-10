Buscan al barranquillero que más añore su tierra

El secretario de Cultura de Barranquilla, Juan José Jaramillo,en el marco de la celebración por los 206 años de la ciudad, habló sobre la campaña que se lanzó para los barranquilleros que están por fuera del país hace más de 10 años y que por motivos ajenos a su voluntad no han podido regresar a su ciudad natal.



Este mismo domingo, en el marco de la celebración, la Alcaldía lanzará esta campaña que elegirá a un barranquillero que viva en el exterior para traerlo de vuelta a la ciudad con todos los gastos pagos.



El concurso estará abierto hasta mediados de este año y la inscripción se realizará a través de la página web de la Alcaldía.



La idea es que los interesados envíen un video expresando los motivos por los que no han podido regresar a Barranquilla y demuestren con su pasaporte que en realidad no han ingresado al país hace más de 10 años.



El ganador podrá pasar la próxima temporada de diciembre en ‘La Arenosa’, será hospedado en el Hotel Barranquilla Plaza y su anfitrión será el mismo alcalde Alejandro Char, quien le mostrará los nuevos escenarios deportivos y los avances que ha tenido esta ciudad en la última década.