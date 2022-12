Campaña busca incentivar a las mujeres para que salgan a comer solas

Una campaña publicitaria en Estados Unidos está alentando a las mujeres a que se apoderen de su soledad y salgan a comer solo con ellas mismas.

La voz de la campaña está a cargo de la activista feminista Gloria Steinem, conocida en el mundo literario y periodístico por sus posturas recias hacia los derechos de la mujer.

La imagen es liderada por la actriz estadounidense Anna Kendrick, reconocida por su papel de reparto en la película Up in the air, junto a George Clooney.

La idea es que las mujeres se sientan bien consigo mismas, sin tener la necesidad de buscar compañía.

La campaña se está difundiendo a través de las redes sociales y de youtube, con un video titulado “La mejor compañía”.