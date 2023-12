Carpediem, famoso freestyler, acusado por su expareja de violencia doméstica

El pasado sábado, 2 de diciembre, en el Movistar Arena de Bogotá se llevó a cabo la Red Bull Batalla 2023 , el evento que definió al mejor freestyler de habla hispana y en donde iba a estar el colombiano William Daniel Martín Martínez, conocido como Carpediem; sin embargo, la organización anunció la salida del artista unos días antes de la competencia.

Pese a que nunca se supo exactamente el porqué fue sacado, su exnovia dio a conocer la razón de este hecho. A través de su cuenta de Instagram, Yolis, expareja del freestyler, denunció que Carpediem la agredió físicamente luego de una reunión que tuvieron con unos amigos del joven bogotano.

Según ella, el hecho sucedió el 21 de noviembre en horas de la noche cuando compartían con amigos y familias. Sin embargo, le manifestó no sentirse cómoda en el lugar y le expresó su deseo de partir hacia su casa a Carpediem, hecho que no cayó muy bien para él.

"Nos fuimos a casa y yo apenas llegué me metí al baño. Él entró de forma agresiva y se metió a manotearme la cara, a culparme por querer venirme. Después de que cinco veces le dijera que me dejara sola, se fue y yo salí y me acosté en la cama. Él empezó a darme empujones diciendo que me largara, que no me quería ver, y a darme golpes en la cara. Al verlo así llamé a mi mamá y le dije que quería irme", contó la chica.

Luego de eso, según ella, Carpediem tomó su celular por la fuerza y le escribió a su madre diciendo que todo estaba bien, pero seguía en la misma actitud. Cuando intentó salir del apartamento, no la dejó salir y en el momento que le entregó el celular corrió hacia al baño y ahí fue cuando él la agarró por la fuerza y le fracturó el brazo, como deja ver en unas ecografías.

La joven dijo que serán al menos seis meses de recuperación por estas lesiones en su brazo. En chats revelados con él, Carpediem da a entender que por eso lo sacaron de la Red Bull Batalla además de que expresa "sentirse arrepentido" por lo sucedido e incluso le pidió perdón.

No obstante, la joven dio a conocer una denuncia que puso en contra de Carpediem y en sus redes pidió que se haga justicia pese a que sea una persona reconocida. Por el momento, el freestyler no se ha pronunciado por este hecho, pero sí otra exnovia de él que en los comentarios aseguró que vivió también un infierno con él.

