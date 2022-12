Catalina Gómez presenta su libro Los Apuntes de Cata

en el programa, hace cinco años.

“A partir de ahí comencé a investigar para la sección del programa y me fui encarretando en el tema de lo natural, no solo para el bienestar físico, sino también para la belleza. Tiempito después, alguien me dijo que por qué no escribía un libro de Los Apuntes de Cata, me gustó la idea y comencé a trabajar poco a poco”, aseguró.

Reveló que se volvió tan fanática del tema que decidió hacer una especialización de salud natural lo que le sirvió para darle el ajuste final al libro, el cual fue revisado por el doctor Luis Gabriel Piñeros, especialista en farmacología vegetal.

“La idea es que en el libro Los Apuntes de Cata encuentren remedios muy sencillitos, desde cuando hay un dolor de cabeza hasta para un dolor estomacal”, reveló.

