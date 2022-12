"Chappie" llega las salas de cine con la promesa de desbancar a “Focus”

cartelera estadounidense, donde, según los pronósticos, desbancará del número uno a Will Smith y su cinta de robos "Focus".

"Chappie" relata cómo en un futuro cercano, unos robots opresores son los encargados de combatir el crimen en el mundo, pero cuando uno de los androides es secuestrado y se le proporciona una nueva programación, se convierte en el primer mecanismo con habilidad para pensar, razonar y sentir por sí mismo.

La cinta cuenta con une reparto formado por Sharlto Copley, Dev Patel, Hugh Jackman y Sigourney Weaver.

Blomkamp y Weaver se reencontrarán en su próximo proyecto, la quinta entrega de la saga "Alien".

La alternativa a ese estreno viene de manos de "The Second Best Exotic Marigold Hotel", de John Madden, secuela de la comedia estrenada en 2011 que ingresó más de 135 millones de dólares en todo el mundo con una décima parte de presupuesto.

El filme, que vuelve a contar con la presencia de Judi Dench, Maggie Smith, Bill Nighy y Dev Patel, detalla las intenciones expansionistas del dueño del popular hotel Marigold en las que jugarán un papel importante sus huéspedes, todos ellos jubilados.

Además, en esta ocasión la historia incluye la participación de Richard Gere, que encarna al primer invitado estadounidense del hotel.

También se estrenan la comedia "Unfinished Business" y el documental "Merchants of Doubt".

En "Unfinished Business", el propietario de un pequeño negocio y sus socios se desplazan a Europa para cerrar el acuerdo más importante de sus vidas, pero lo que comienza como un simple viaje rutinario termina degenerando en una serie de imprevistos inimaginables.

Este filme de Ken Scott incluye a Vince Vaughn, Dave Franco, Tom Wilkinson y James Marsden en el elenco.

Por último, "Merchants of Doubt" centra su mirada en una serie de supuestos eruditos que se hacen pasar por autoridades científicas en simposios, charlas y apariciones en televisión, mientras debaten sobre temas como sustancias químicas tóxicas, medicamentos o el cambio climático.

Esta obra de Robert Kenner la protagonizan Frederick Singer, Naomi Oreskes, Jamy Ian Swiss y Sam Roe. EFE