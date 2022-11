CICR descartó prestar veeduría a cese al fuego recientemente ampliado por Farc

La jefe de comunicaciones del CICR, Patricia Rey, aseguró que la organización celebra el cese al fuego declarado por las Farc. Sin embargo, aseguró que la verificación de la iniciativa tiene ciertos requisitos y manifestó que no están en capacidad para hacerlo.

"Nosotros respondimos también en bilateral a las Farc. Lamentablemente no podemos comprometernos a hacer esta tarea de verificación que nos parece muy importante, porque no tenemos presencia en todo el país, entonces no podemos hacer un diagnóstico completo de toda la situación", puntualizó Rey.

Patricia afirmó que el cese al fuego tiene consecuencias humanitarias positivas sobre la población porque disminuye el conflicto y las hostilidades.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Colombia y Turquía logran un acuerdo para implementar una ruta aérea comercial entre Bogotá y Ankara.

-Los acostumbrados choques de la senadora Claudia López con el expresidente Álvaro Uribe se atizaron en las últimas horas por la acusación lanzada por Tomás Uribe Moreno en contra de Antanas Mockus. Luego de que el hijo primogénito del senador del Centro Democrático exigiera respuestas del exalcalde por el contrato de Corpovisionarios con el Fondo de Programas Especiales para la Paz por $480 millones, la congresista Verde tildó de “bellaco” a Tomás Uribe.

-El rey Felipe VI de España ha decidido reducir un 20 por ciento su sueldo de jefe del Estado en 2015, hasta 234.204 euros brutos anuales (unos 265.000 dólares).

-Con David Ospina en el arco, el arsenal buscara conquistar 3 valiosos puntos esta tarde frente al Leicester por la fecha número 25 de la premier league…de ganar hoy, el arsenal llegaría a 45 puntos y conseguiría estar entre los primeros 3 equipos de la premier, desplazando al Manchester United de Falcao García.