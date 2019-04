Colombia lo tiene todo para salir adelante: Jesús Abad Colorado

Por: Redacción Digital BLU Radio

El reconocido fotógrafo colombiano Jesús Abad Colorado habló en Mesa BLU sobre el documental ‘El Testigo. Caín y Abel’, que reúne las mejores piezas de su trabajo y que será presentado por Caracol TV el 19 de abril.



“Este Viernes Santo a las 9:30 de la noche estamos invitando a todas las personas del país para que lo vean a través del canal para producir una reflexión”, explicó el fotorreportero, quien ha retratado las imágenes más cruentas del conflicto armado de los últimos años en Colombia.



Frente al periodismo y el ejercicio de reportería en la guerra, Colorado dijo que “el ejercicio del periodismo es encontrar la verdad y la verdad es un espejo roto”.



En ese sentido, dijo que en Colombia no ha podido saber “quién es Caín y Abel porque he visto la tragedia por todos los actores armados, pero también con la complicidad de actores políticos”.



Colorado expresó también un profundo agradecimiento a su esposa “quien fue fundamental para mantener el timón de mi casa, de donde muchas veces estuve ausente”.



“Muchas veces dejé de ir a lugares por miedo, pero también fui irresponsable porque otras veces estuve en situaciones difíciles (…) Colombia lo tiene todo para salir adelante porque he visto a la gente volverse a levantar”, finalizó.



Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.