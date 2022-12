Colombia tiene buenos jugadores individuales pero no tiene equipo: ‘Cuca’ Aceros

a la Selección aún le falta mucho, en especial en su zona defensiva y en el trabajo colectivo.

Publicidad

“Colombia tiene tremendos jugadores individuales pero no tiene equipo. El señor Pékerman no ha podido sacar ese equipo como es, para que juegue bien. El equipo tiene que jugar mejor. En mi opinión, tiene muchos errores sobre todo en la defensa y si no acompañan a Falcao arriba se hace difícil”, opinó Aceros.

Al comparar a la Selección de hoy con la de su época, el ‘Cuca’ manifestó que su estilo de juego se parecía al que hoy maneja el volante juvenil Juan Fernando Cuadrado.

Publicidad

“Como Cuadrado juega hoy así jugaba yo. Para que la gente tenga idea, yo era el Cuadrado de la época”, señaló.

Publicidad

El legendario futbolista de Chile 62 añadió que “James Rodríguez es el mejor jugador que tiene la Selección hoy en día, aparte de un tipo que es el goleador, que es Falcao”.