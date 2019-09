Por: Redacción Digital BLU Radio

El avión que se compró Maluma hace un varios días ha dado mucho de qué hablar, incluso en España, donde anteriormente se le ha criticado por las letras de sus canciones.

En su espacio de opinión en el diario El País, la columnista Rosa Montero se despachó contra el cantante e hizo fuertes cuestionamientos hacia su actitud y la influencia que puede llegar a tener sobre la juventud.

“Este chico es el mismo que tuvo problemas por sus letras machistas; quiero decir que muy dotado de cacumen no parece que esté. Y, en efecto, le atizaron bastante en todas partes, sobre todo, y con razón, por ese exhibicionismo económico en un mundo tan lleno de desigualdades, carencias e infortunio”, escribió.

“Este descerebrado es modelo de vida para muchos jóvenes, es una figura aspiracional con la que medirse. Si no consigues tu propio avión privado antes de los 30 años, tío (el cantante tiene 25), eres un pringado”, agregó.

La columna ha causado controversia y dividido opiniones, pues muchos salieron en defensa de los logros del artista.

“No es el avión, ni su posesión, es lo que significa: el éxito económico y profesional, si gusta o no su música a todos es otra cosa”, “yo me pregunto: y ¿qué les importa en lo que él gaste su dinero? ¿Se lo robó a alguien?”, fueron algunas de las respuestas a la nota.



