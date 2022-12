problema de salud pública, porque muchos paradigmas y creencias están sustentados en él.

“La idea es que tú puedas tener una amor libre, un amor no obsesivo un amor en el que no haya miedos, un amor donde tu identidad personal no se pierda”, dijo.

Aseguró que cuando se habla de amor libre se refiere a tres tipos de libertades: libertad de pareja, libertad de tener gustos y preferencias y libertad de asociación.