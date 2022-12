¿Cómo comunicar efectivamente? Cinco pasos para lograrlo

Comunicar, es, desde los tiempos más remotos, una de las grandes riquezas del ser humano, pero también un desafío.

¿Cómo hacerlo efectivamente? El periodista Jason Calderón, speaker en el evento TEDx La Castellana “Creando Puentes” que se llevó a cabo en Bogotá, entregó cinco pautas:

Publicidad

1. Elimine las bacterias… del mensaje. Si es usted de los que usa palabras como “Ehhh, Esteeee, buenooo, mmmm, Si? Si?” cuando se pone nervioso o le falta concentración para hilar las ideas al hablar, tiene que saber que tiene muletillas en su lenguaje. Las muletillas, son gérmenes en nuestra comunicación. Son ruidos que afectan el mensaje, expresiones innecesarias. Surgen por lo general por el miedo que tenemos a que haya un silencio mientras hablamos. Identifique cuál es su muletilla. Para eliminarla, empiece a hacer pausas conscientes al hablar, que le permitan conectar una idea con otra.

2. Use ideas… refrescantes! Antes de comunicar una idea, deténgase por un momento y piense… ¿Mi idea vale la pena? ¿Merece un público más amplio? ¿Merece ser difundida? ¿Edifica a otros? Para usar ideas refrescantes, piense en las cosas en las que verdaderamente cree, en las cosas que lo apasionan, en las cosas que conoce. Y fíjense en qué puede hacer extraordinaria esa idea. Ahora exagérelo. Sea intencional en comunicar ideas extraordinarias.

3. Hable con claridad. Usted puede tener una idea en la mente, pero eso no significa que cuando la comunique, el otro se la va a comprender perfectamente. No se puede dar lo obvio, por obvio. Muchas veces comunicamos las cosas en un lenguaje que no es sencillo, ni universal. Y que los demás no entienden. Con suposiciones, las cosas no funcionan. Al hablar, debemos usar un lenguaje que un niño de 7 años o un hombre de 70 años puedan entender. Para lograrlo, investigue a su público, a su receptor, sea su mamá, sea su novia, sea su hijo, sea su esposo. Encuentre cuál es el código correcto para hablarles. Y cuando encuentre ese punto de conexión, va a construir el puente que necesita para comunicar su idea con claridad.

Publicidad

4. El sabor las historias. A todos nos gusta que nos cuenten historias. Desde pequeños, nos ha gustado que nos cuenten relatos, que nos cuenten cuentos. De hecho, la mente humana evolucionó a través de las historias. Nuestros antepasados se reunían alrededor de una hoguera en las noches, y se contaban de generación, en generación, sus anécdotas. Es quizá por eso que las historias, son las que realmente tocan los corazones. Cuente historias. Las historias, muestran nuestro lado más humano. ¿Cuál es la suya?

5. Comparta la experiencia. Ilustre ante los ojos de los demás, lo que quiere contar. Invite a esa persona a la que le quiere comunicar una idea, a vivir una experiencia. ¿Si usted empieza a leer un manual para aprender a conducir un vehículo, solo por leerlo, ya sabe conducir el vehículo? No, ¿verdad? Es diferente si usted se sube al vehículo, y le enseñan dónde queda la palanca de cambios, dónde queda el acelerador y dónde queda el freno. Su proceso de aprendizaje va a ser completamente distinto. Viva una experiencia con la otra persona sobre lo que usted le quiere comunicar, y nunca se le olvidará.

Publicidad