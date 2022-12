¿Cómo domar a una suegra? Estos son los 5 tipos más comunes

El País de Cali le dedicó una publicación a los cinco tipos de suegras más molestas y las recomendaciones para intentar domarlas

Publicidad

La intrusiva

Está acostumbrada a llevar las riendas. Para domarla, no dependa económicamente de ella y si empieza a darle consejos, cambie de tema.

Publicidad

Doña Dolores

Publicidad

Es la mujer que sufrió, no tuvo un matrimonio feliz y carga grandes frustraciones que no son su culpa. Sin embargo, téngale paciencia, procure integrarla y no acepte el maltrato.

La Shakira

Publicidad

Ciega, Bruta y Sordomuda. Valore a este tipo de suegra y acéptela como es porque es preferible su distancia a que la agobie.