Como en su canción, Natti Natasha confesó que siempre duerme sin pijama

La cantante de República Dominicana Natti Natasha estuvo en Agenda en Tacones hablando sobre su carrera musical, su vida personal y, además, confesó varios detalles sin censura, como que, al igual que en una de sus canciones más exitosas, duerme todos los días “sin pijama”.

La primera canción exitosa que el mundo conoció de Natti Natasha fue ‘Dutty Love’, que interpretó junto a Don Omar.

“Fue la primera oportunidad, con la que me empezaron a conocer. Hubo un momento en el que no tenía miedo de expresarme. Ya no dejaba que me dijeran cómo debía sonar mi voz. Lo importante es interpretar, llevarle emoción a la gente. Con lo que la gente quiere conectarse es con lo real”, dijo la cantante de música urbana.

Sin embargo, el actual éxito de la dominicana no se dio de un día para el otro, por el contrario, según contó, vivió por muchos rechazos antes de posicionarse como una de las representantes de su género más importantes del momento.

“Antes de Dutty Love fue mucho trabajo, no había tenido ninguna canción donde probar que sí se puede. La hice y demostré que sí se podía, luego seguía después de. Al no haber tantas oportunidades se hace extra difícil”, confesó.

“A veces se trataba de quién te iba apoyar masivamente con una canción, que tal vez pudo haber sido exitosa. Ese tiempo me ayudó a mejorar y a conocerme. Quizás de no pasar por pruebas no tendría claro quién soy ni tendría claro el expresar lo que en estos momentos expreso”, agregó.

Por otro lado, la bella artista confesó, sin censura, que, así como su famosa canción, ella siempre duerme “sin pijama”, por mayor comodidad.

