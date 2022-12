¿Cómo impactan los realities en la vida de los participantes y televidentes?

En esta edición de Tacones Sobre La Mesa, Felipe Zuleta, Flavia Dos Santos, Carlos Vargas y Mónica Rodríguez hablaron sobre los realities de televisión y su impacto tanto en los participantes como en los espectadores, pues coinciden en que actualmente estos programas degradan la imagen de las personas y no educan.

Para Flavia, los realitys más recientes a nivel nacional e internacional han sometido a bajas condiciones a los participantes para obtener resultados en raiting, lo cual ve con malos ojos.

“No se coge una realidad de las personas de su día a día sino para manejarlas y manipularlas”, dijo.

Por su parte, Mónica señaló que dependiendo del tipo de reality, si es de convivencia, actuación, supervivencia o competencia, se determina qué mostrarle al televidente.

“En cualquier reality hay concursantes que van a aprovechar la experiencia, pero hay otras que van por fama y esas son las razones equivocadas; van a armar show, gozan haciendo sufrir a los demás y poniéndolos en situaciones extremas”, manifestó.

Carlos Vargas se mostró de acuerdo en que la mayoría de personas va a buscar fama porque “quieren ser actores o presentadores”.

Felipe se refirió a algunos realitys dirigidos a jóvenes en los que se exponen a situaciones donde se involucran entre sí, hay trago de por medio, fiestas y se degrada la imagen de los participantes.

Frente a esto, Mónica, quien participó en El Desafío hace unos años, indicó que esas conductas muchas veces se dan en el mismo entorno del reality porque empujan a los participantes a figurar, pero dijo que no siempre las personas cambian su personalidad.

“En el programa seguí siendo la misma, no cambié mi forma de ser, aunque a veces cohibida sí me sentí. Lo que uno hace es cuidarse en las entrevistas, de no decir cosas que pueda ser motivo para ser tergiversado”, comentó.