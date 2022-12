Laura Vanegas, médica veterinaria y especialista en salud y producción porcina, estuvo en Mascotas BLU explicando cómo los cerdos se convirtieron en mascotas.



“Los cerdos siempre se han visto como producción y consumo, ya que la especie de los mini pig no convierte el alimento que ingiere en carne, sino en grasa, y tampoco fueron eficientes para la realización de aceites, surge la atracción del ser humano con estas especies como mascotas”, explicó la médica.

Lo mini pig a diferencia de otros animales no cuentan con glándulas sudoríparas por ende no causan molestias de olor en las casas.



“Son animales muy limpios que definen el área sucia de la limpia, viven de 15 a 20 años y su costo esta entre 300 mil a 5 millones de pesos, de acuerdo a la calidad de genética”, contó la veterinaria.



“Tienen una personalidad amistosa con un coeficiente de un niño de tres años, no son agresivos y no muerden”, son algunas de las características que la experta nombra de estos animales.



Durante la entrevista, habló también de las prevenciones que debe tener la persona que adopta un mini pig como mascota, dentro de ellas tener en cuenta un cuidado especial en temas de piel y la alimentación.



