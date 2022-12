¿Cómo respondería a estas 5 preguntas para entrar en la Universidad de Oxford?

Entrar a la Universidad de Oxford, una de las más prestigiosas del Reino Unido, no es fácil. Las preguntas en la entrevista de admisión, aunque parecieran simples, son bastante complejas, pues buscan medir el grado de argumentación de los aspirantes.



Martin Speight, profesor del St. Anne's College y uno de los profesores a cargo de las entrevistas, asegura que la idea es que "los estudiantes puedan usar su conocimiento general y su sentido común para llegar a una respuesta".



BBC Mundo hace una recopilación de cinco preguntas que se han hecho en el pasado en materias como matemáticas, filosofía y medicina.



1. Un gran estudio parece mostrar que los hermanos mayores alcanzan consistentemente mejores resultados que los menores en las pruebas que miden el coeficiente intelectual. ¿Por qué podría suceder esto?



Le puede interesar: Por primera vez Universidad de Oxford nombra a mujer como rectora.



"Esta es una pregunta que pide a los estudiantes que piensen sobre muchos aspectos de la psicología y los guiamos para que piensen sobre factores científicos, como la edad de la madre -las madres son mayores cuando nacen los hijos pequeños, ¿podría esto jugar un papel?- y análisis observacional sobre cómo el orden de nacimiento puede afectar el comportamiento y, por tanto, el desempeño en las pruebas”, dice la entrevistadora Kate Watkins, del St Anne's College.



2. ¿Qué hace que una obra de teatro o novela sea "política"?



"Este es el tipo de pregunta que podría salir de la declaración de interés del alumno, si al hablar de su relación con la literatura y la cultura del idioma que quiere estudiar dice tener un gran interés en las obras 'políticas", explica a entrevistadora Helen Swift, de St Hilda's College.



3. Alrededor de una de cada cuatro muertes en Reino Unido se deben a algún tipo de cáncer. Sin embargo en Filipinas el dato es solo de alrededor de 1 de cada 10. ¿Qué factores pueden subyacer a esta diferencia?



"Esta es una pregunta típicamente abierta, que no tiene un sola respuesta correcta. El objetivo es estimular el tipo de discusión que puede darse durante una sesión de tutoría", dice el entrevistador Chris Norbury, del Queen's College.



4. ¿Qué piensas que influye en el acto de culpabilizar a alguien de algo?



"Preguntas como ésta ayudan a dilucidar la habilidad del candidato de pensar con cuidado y de forma precisa sobre un concepto que nos resulta familiar, evaluando propuestas, pensando en contraejemplos, desenredando consideraciones y siendo creativos al proponer acercamientos alternativos", manifiesta el entrevistador Ian Phillips, del St Anne's College.



5. Imagina una escalera apoyada en una pared vertical con los pies en el suelo. El peldaño del medio ha sido pintado de un color diferente en un lado, de forma que puede verse cuando miramos la escalera desde un lado. ¿Qué forma traza ese peldaño medio cuando cae al suelo la escalera?



"Esta pregunta comprueba si quieres hacer lo que hacen los matemáticos, que es abstraerse de toda la información no importante y utilizar las matemáticas para representar lo que pasa", explica Rebecca Cotton-Barratt, de Christ Church.



