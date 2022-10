¿Cómo ser una buena madrastra? Consejos con Alex

En Agenda en Tacones, Alexandra Pumarejo da consejos para ser una buena madrastra, rol que ha tenido una connotación negativa en la sociedad.

Lo más importante es recordar que el adulto es usted y establecer reglas; tener en cuenta que usted es una figura importante pero no es la mamá y no puede reemplazarla, puede ser la amiga y no estar tan pendiente de sermonear o educar, pero entendiendo que el niño es el hijo del otro.

Asimismo, es importante que los niños sepan dónde están parados con usted para que no abusen en el tema de la confianza.

Ante todo, no deje de ser usted mismo y nunca hable mal de la mamá de los hijos de su pareja ni de su familia.