¿Cómo superar la ‘tusa’ si lo echan del trabajo? Ojo a estas recomendaciones

Eduardo Navas, psicólogo social entregó En BLU Jeans algunos consejos para superar y manejar y afrontar el duelo laboral.



El especialista afirmó que “la tusa nace porque no tenemos la aceptación, porque no entendemos que hay cambios en la vida”.



Navas agregó que lo primero que se debe tener es actitud y entender que esta puede ser una oportunidad para encontrar algo mejor. Lea también: ¿Despechado o en luto? La hipnoterapia puede ser la solución



“El tema del duelo del trabajo lo toma por sorpresa a uno porque la mayoría de nosotros no tiene un ‘plan B’”, explicó al afirmar que para ello es necesario que las personas tengan bases sobre educación financiera.



En cuanto a lo que no se debe hacer es “vivir de status pelatus’, es decir, tenemos que aceptar que ya no hay plata y por lo tanto los gastos también tienen que ser limitados. Lea también: Así funciona la banda gástrica virtual, método hipnótico para bajar de peso



“Hay que aprender a pasar la página y no vivir mirando hacia atrás”, continúo el experto.



También enfatizó que en esos casos es necesario sacar la calculadora, escribir cuáles son los gastos mensuales y eliminar aquellos que no necesita. Además, dijo que es bueno escribir sobre los motivos que llevaron a la compañía a prescindir de sus servicios.



Finalmente dijo que es importante pedir consejos a personas que puedan sugerir y ayudar al respecto, pero señaló que “hay que preguntarle a la persona indicada”.