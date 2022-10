Comunidad de Porvenir y Granadillo no duerme por fiestas nocturnas sobre la calle 82

Desesperados se encuentran habitantes de los barrios Porvenir y Granadillo, en el norte de Barranquilla, por el ruido y las molestias que genera el funcionamiento de establecimientos nocturnos en el sector.



Los vecinos denuncian que la problemática se ha generado debido a que entidades públicas han otorgado licencias de funcionamiento a actividades económicas y comerciales que, según el Plan de Ordenamiento Territorial, se encuentran prohibidas en la zona por el uso del suelo.



Lea también: Distrito modificó horarios de establecimientos nocturnos en Semana Santa



Henry de la Torre, morador del sector, denunció que, a raíz de una sanción por más de 156 millones de pesos impuesta a uno de los establecimientos ubicados sobre la calle 82, ha sido objeto de amenazas e improperios por parte del propietario.



"Uno de los dueños del establecimiento lanzó improperios contra mi persona y nos dejó claro que tiene plenamente identificados a los autores de los procesos de reclamación de sus derechos", sostuvo el vecino de este sector.



De la Torre agregó que, hasta el momento, solo un establecimiento ha sido acogido por el fallo, pero precisó que "no ha sido cerrado y que se le permitió el cambio de razón social para seguir funcionando".



Lea también: Alcaldías locales deben revisar condiciones de establecimientos nocturnos: Fopae



Los moradores de esta zona han elevado numerosas quejas a las autoridades por permitir el funcionamiento de estos negocios (bares y discotecas) durante años , tiempo en el que, afirman, han vulnerados sus derechos.



"Se supone que los domingos son los días para descansar. Cómo vamos a descansar si las fiestas no se detienen. A veces se inician los domingos desde las 9:00 de la mañana o, en el peor de los casos, desde el viernes y continúan derecho hasta el lunes", sostuvo otro de los habitantes.



Hasta el momento, no hay un pronunciamiento por parte de la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público. Mientras tanto, la comunidad pide a las autoridades hacer efectivo el fallo de la Inspección 27 a los más de 8 establecimientos nocturnos que funcionan en el sector.