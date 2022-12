Con Alex: 5 consejos para no ser una madrastra malvada

En víspera del Día de la madre, Alexandra Pumarejo recordó la importancia de las madrastras, que muchas veces no son queridas por sus hijastros en tanto se tiene en el imaginario colectivo la imagen que trasmiten las películas de Disney.

Por eso, dio a conocer 5 consejos prácticos para no convertirse en una madrastra malvada:

1. Recuerde que no son sus hijos, no intente reemplazar a la madre biológica. Eso no quiere decir alcahuetear, sino todo lo contrario: ante todo, ser un buen ejemplo.

2. Trate de entender a los niños. Recuerde que usted es la adulta, así que debe aceptar que en principio no sea bienvenida por los niños, es su deber ganarse su cariño.

3. Acuerde cualquier cosa con su pareja en cuanto a reglas y disciplina en el hogar. No tome decisiones por su cuenta ya que no son sus hijos.

4. No hable mal de la mamá de los niños. Así piense que sea una bruja y lo sea, es la madre de los hijos de su pareja, así que evite comentarios despectivos.

5. Tenga paciencia. Puede que al principio no se lleve bien con los niños, pero si en verdad los quiere al final el amor se gana con respeto, comunicación y buen trato.