Con Alex: 5 frases que nunca debería decirle a su jefe

En Agenda en Tacones, Alexandra Pumarejo dio a conocer 5 consejos a tener en cuenta a la hora de comunicarse con su jefe y tener una buena relación profesional.

1-“Yo le dejé un mensaje”: Si su jefe le pide con urgencia que hable con alguien, no se limite a responder a esta petición con esta frase. Responsabilícese del tema y dé respuestas concretas a sus superiores.

2-“Me voy de vacaciones a partir de esta fecha”: Nunca le avise a su jefe que ya tiene vacaciones planeadas, siempre pídalas antes de disponer de su tiempo libre.

3-“Anoche me trasnoché”: Nunca mezcle temas profesionales con personales. Jefe es jefe y no debe contar sus problemas como excusas.

4-No dé problemas sino soluciones: En todos los ámbitos de la vida es molesta una persona que solo habla de sus problemas, pero a nivel profesional siempre debe abstenerse de hacer este tipo de comentarios, busque soluciones para la empresa y destáquese por eso.

5-“Necesito dinero, no me gano lo suficiente”: Si quiere que le den un aumento, no critique su sueldo. Pida una cita formal y deje constancia de sus méritos profesionales para que evalúen su petición.