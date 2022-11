Con Alex: Recomendaciones para criar adecuadamente a sus hijos

1. El buen ejemplo: un padre debe ser muy cuidadoso con sus propios modales.

2. Empiece desde temprano: la crianza debe hacerse desde que son bebés. Enseñarles a no pegar, no hacer pataleta o no arrojar las cosas.

3. Sea paciente: a los niños hay que repetirles las cosas varias veces hasta que aprendan a hacerlo.

4. Hay que dar refuerzos positivos: las buenas conductas de los hijos deben ser recomenzadas de vez en cuando, lo que le ayudará a fortalecer lo que hace bien.

5. Corregirlos inmediatamente: muchas veces los padres dejan pasar los errores y días después lo corrige. Es mejor hacerlo en el momento, pero sin humillarlos delante de personas desconocidas.