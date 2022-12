Condenan a 10 años a juez que dejó en libertad a Kiko Gomez

Un juez condenó a Abelardo Tercero Andrade Meriño a 10 años de prisión por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros. (Lea también: C apturan en Barranquilla a juez que ordenó libertad de ‘Kiko’ Gómez )



El abogado del funcionario judicial dijo que la sentencia fue apelada y que su defendido no podrá ir a la cárcel porque será sometido a una cirugía.



“Nosotros interpusimos el recurso de apelación y el día de mañana se le realizará una operación de aorta coronaria”, dijo.



El Tribunal determinó que el juez habría ordenado un pago al Seguro Social por un monto superior a los 320 millones de pesos donde resultó beneficiaria la Clínica General de la Costa S.A, la cual no existía.



Este juez fue el que dejó en libertad al exgobernador Francisco Gómez Cerchar.