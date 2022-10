Confío que investigación de Ordóñez no tenga relación con agenda de paz: Cristo

El ministro reaccionó diciendo que espera que el procurador Alejandro Ordóñez no haya ordenado la investigación por el tema del proceso de paz. (Lea también: Samuel Moreno conocía del pago de coimas a políticos: Emilio Tapia )

“Para nadie es un secreto que al señor procurador general de la Nación le gusta muy poco este Gobierno, le gusta menos el proceso de paz y yo he tenido que liderar en el Congreso de la República como ministro del Interior toda la agenda de paz que es permanentemente cuestionada por el procurador. Espero y confío que no tenga ninguna motivación política esta apertura de investigación”, manifestó el ministro Cristo.

El jefe de la cartera política también recordó que la Procuraduría pidió mantener su investidura meses atrás porque no tenía ningún sustento la acusación. (Lea también: Liliana Pardo no ha salido del país, pero no se entregará por falta de garantías )

“Lo curioso además es que la Procuraduría hoy abre investigación sobre esos hechos cuando hace unos meses en el proceso en el Consejo de Estado de pérdida de investidura rindió un concepto pidiendo mantener la investidura porque no tenía ningún sustento la acusación y cuando el exsecretario de Salud, Héctor Zambrano, que supuestamente o que eventualmente había dado esas declaraciones, ha dicho una y otra vez en los procesos de la Corte Suprema y el Consejo de Estado que nunca recibió presión por parte del senador Cristo", añadió el ministro.

Cristo ya fue notificado de esta medida, la cual se desprende de una investigación a Héctor Zambrano, exsecretario de salud de la capital de la República.