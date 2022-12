“Conoces a las personas por medio de la música”: Manuel Medrano

El cartagenero Manuel Medrano se definió a sí mismo como una persona romántica y detallistas a la hora de conquistar y enamorar a las mujeres.

Publicidad

“Desde niño era muy romántico, me encantaba regalar chocolates y hacer cartas a las niñas que me gustaban, pero no era muy correspondido”, aseguró el artista.

Medrano creció en una familia caribeña, amante a la música que le canta al amor, por eso sus canciones son inspiradas en los amores y desamores de la vida.

Publicidad

“toda la vida me han influenciado mucho los cantautores desde la nueva trova, los boleros, las baladas latinoamericanas, era todo eso lo que se escuchaba en mi casa”, indicó.

Publicidad

Sus producciones musicales son reflejo de vivencias en lo corrido de sus 28 años de edad, basadas en hechos que han pasado su vida y que lo han hecho “sentirse vivo”.

Su primer sencillo llamado ‘A fuera del planeta’, lanzado hace un año, ha sido un éxito en el mercado musical, conquistando al público a nivel mundial.

Publicidad

Esta producción nació en medio de presentaciones realizadas por el artista con el fin de darse a conocer en el mercado musical, logrando ser una de las canciones más sonadas en las estaciones radiales y con más de 13 mil millones de vistas en la plataforma de YouTube.

Publicidad

Si bien el amor es su mayor inspiración, el joven artista dijo sentirse comprometido con sus proyectos musicales y afirmó no estar enamorado, pero que si el amor llega a su vida “bienvenido sea”.

El artista hizo una invitación a soñar y nunca detenerse en el camino de la vida, pues su primer sencillo, ‘A fuera del planeta’ fue un sueño hecho realidad.

Publicidad