Conozca la aplicación que permite hacer denuncios sobre robos en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá lanzó la aplicación ‘Seguridad en Línea’ para garantizar que los ciudadanos se defiendan de la inseguridad que tanto afecta a la capital del país.



En la aplicación puede denunciar desde hurtos y extorsiones, hasta tráfico de drogas y corrupción.



Debe tener en cuenta que las denuncias que usted realice deben ser verídicas, pues de lo contrario podría exponerse a problemas jurídicos.



Precisamente y frente a este tema, José Darío Herrera, gerente de productos de sistemas de detección de intrusos, habló a través de los micrófonos de BLU Radio sobre la inseguridad y algunas maneras de controlarla y evitarla.



“La idea es no dar ‘papaya’ y para esto hay que tener conductas como no hablar de los movimientos que se hacen (Salir de vacaciones, dejar la casa sola o ir de viaje) con personas con las que no se tiene confianza”, dijo.



“Para evitar el robo a residencias, más que dejar la luz prendida lo que hay que hacer es simular presencia en la vivienda para que los amigos de lo ajeno no se den cuenta de que no hay nadie en la casa”, añadió el experto en seguridad.



Hay que tener en cuenta que según estadísticas de la Alcaldía de Bogotá, las localidades donde más se registran actos de delincuencia son Usaquén Bosa y Suba.



Finalmente, Herrera reveló algunos tips para evitar ser víctima de la delincuencia, especialmente en las viviendas:



-Educar a las personas del servicio doméstico para que puedan reaccionar de una manera adecuada frente a llamadas de extraños o visitas inesperadas.



-Instalar un detector de apertura en puertas o ventanas para que notifique cuando son abiertas o violentadas.



-Ser responsable con el uso de las llaves de la vivienda y no exponerlas frente a personas extrañas.



-No utilizar el celular en la calle o en lugares donde puede ser víctima del popular ‘raponazo’.



Más información en el audio adjunto.