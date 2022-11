Conozca la experiencia extranormal que vivió la Gorda Fabiola

la llevó al borde de la muerte. Recuperada, ‘La Gorda’ contó detalles en Luna BLU de la experiencia extranormal que afrontó en ese difícil momento.

“Acababa de salir de una cirugía de corazón abierto y me encontraba en cuidados intensivos, cuando dormía, cerca de las 2 de la mañana, escuché la voz de un hombre que me despertó, que me llamaba por mi nombre y al abrir los ojos no vi a nadie”, relató.

“Traté de seguir durmiendo pero al rato escuché una voz muy dulce, que era la voz de mi madre que murió hace 17 años y me llamaba: mijita, mamita", la cosa me impresionó tanto que cogí el timbre y llamé a la enfermera”, contó.

Tras lo ocurrido, la Gorda Fabiola asombrada, habló con la enfermera de lo sucedido quien la invitó a que se dispusiera nuevamente a dormir.

“Traté de seguir durmiendo pero no pude y tiempo después vi una luz que corría por el pasillo de cuidados intensivos, luego la luz entró a mi cuarto y eran bellísimas, yo estaba fascinada”, dijo.

Llamó nuevamente a la enfermera porque no salía de la conmoción por lo que estaba presenciando y cuando ella apareció “detrás vi perfectamente la silueta de una ángel, yo le dije voltee detrás de usted; y al girarse y mirar me dice que no veía nada.

Finalmente, cuenta la ‘Gorda’ que al día siguiente, una mujer pidió ingresar de manera urgente a cuidados intensivos para hablar con ella y “me dice que llevaba un mensaje de ángeles, me dijo que anoche la estuvo visitando el arcángel San Rafael, él la llamó y le manda decir que usted quedó muy bien operada del corazón”.