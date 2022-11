Conozca las 4 señales que le podrían indicar que usted es psíquico

Las señales son:



Dos copas de vino: se refiere a que luego de dos copas de vino le permiten ver más de lo normal. la convirtieron en una persona más intuitiva y confesó que siempre que salía con una persona recurría a este método para poder conocer más acerca de ella.



Ve colores en lugar de personas: Manifiesta que en ocasiones no entendía por qué sobre las personas se posaba un color específico, además en distintas oportunidades no solo percibía tonalidades sino paisajes.



Intuición: Cuando la intuición o esa “extraña sensación que da en el estómago” es mucho más fuerte y acertada. Explica que esto le sucedía a una muy temprana edad y no la entendía, pero cada vez era más precisa.



Los sueños: Cuando habla de la importancia de los sueños. Hay personas que pueden programar sus sueños, confíen en ellos y logran que se cumplan.