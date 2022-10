Conozca los juguetes eróticos perfectos para mujeres sofisticadas

les importan a las mujeres. Por eso, la Dra. Flavia elaboró una lista de los juguetes eróticos perfectos para mujeres sofisticadas.

Vibrador Vesper: Gracias a su elegante diseño minimalista, este juguete erótico puede ser utilizado como un dije en el cuello. Su valor ronda los 69 dólares.

Vibrador Twenty One: Con forma de diamante y recubrimiento de oro de 21 quilates, el Twenty One puede ser el vibrador más elegante del mercado. Sin embargo, su costo no es tan elevado pues cuesta 60 dólares.

Vibrador de cuero de Agent Provocateur: La tienda Agent Provocateur comercializa un vibrador con mango de oro macizo y cuero legítimo, que puede ser adquirido por 700 dólares.

Vibrador Lipstick: La ventaja de este producto es su portabilidad, pues tiene el pequeño tamaño de un lápiz labial. Su valor es de 50 dólares.

Vibrador Inez: La compañía Lelo, especializada en juguetes eróticos, lanzó al mercado uno de los vibradores más elegantes. El Inez Lelo está fabricado en oro de 24 quilates y su costo es de 15.000 dólares.

Vendas para los ojos: Una tienda erótica francesa comercializa vendas personalizadas y una es especial, con la inscripción ‘El amor es ciego’ cuesta 200 dólares.