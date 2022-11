Controle el sudor con estos tres prácticos remedios caseros

1. Vinagre de manzana, tomillo y romero:



Ingredientes:



-1 cucharada de tomillo (10 g).

-1 cucharada de romero (10 g).

-1 taza de agua (250 ml).

-Media taza de vinagre de manzana (125 ml).



Preparación:



-Junte el tomillo y el romero en una taza de agua, y hierva durante 15 minutos.

-Use un colador y mezcle el agua con media taza de vinagre de manzana.

-Sumerja un algodón en el líquido y frótelo sobre las áreas afectadas.



2-Infusión de sauco:



Ingredientes:



-6 hojas frescas de sauco.

-1 litro de agua.



Preparación:



-Hervir el agua

-Agregar las hojas de sauco y dejar a fuego bajo durante 10 minutos.

-Deje reposar el agua y use un colador para luego aplicarla en su cuerpo con un trozo de algodón.

-Use el sauco varias veces al día.



3-Té de salvia:



Ingredientes:



-5 cucharadas de salvia (50 g).

-1 litro de agua.



Preparación:



-Hierva a fuego lento por 15 minutos un litro de agua y agregue la salvia.

-Deje reposar y consuma el agua dos veces al día, o bien aplique sobre áreas afectadas.



Fuente: Elmundoalinstante.com