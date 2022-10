Corte Suprema archiva investigación contra Cristo por carrusel de contratos

Por falta de pruebas la Corte decidió archivar la investigación ya que solo se contó con el testimonio del abogado Manuel Sánchez, quien manifestó que a Cristo le fue entregado el Hospital de Suba cuando fue congresista (Lea también: Confío que investigación de Ordóñez no tenga relación con agenda de paz: Cristo ).



La determinación de la Corte es contraria a la tomada por la Procuraduría General de la Nación, que abrió investigación por estos mismos hechos.



El ministro Cristo había indicado que esperaba que el procurador Alejandro Ordóñez no haya ordenado la investigación por el tema del proceso de paz: “espero y confío que no tenga ninguna motivación política esta apertura de investigación”, dijo el ministro del interior.