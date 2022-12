Crean dispositivo que provoca orgasmos a las mujeres con solo apretar un botón

Científicos estadounidenses crearon una máquina para producir orgasmos como preconizaba la película 'El dormilón' de Woody Allen en los años setentas.

El cirujano Stuart Meloy de Carolina del Norte, fue el encargado de realizar el descubrimiento colocar, accidentalmente, unos electrodos a una paciente en el sitio equivocado.

Según el especialista, el hecho sucedió en el momento que la estaba operando. Ella “empezó a gemir enérgicamente”, recuerda el médico y al preguntarle qué le sucedía le respondió que le iba a “enseñar a su marido a hacer eso”, dice la revista New Scientist.

Esta experiencia llevó al doctor a crear una máquina que del tamaño de una cajetilla de cigarrillos que se implanta debajo de la piel en la columna vertebral de la paciente, que lo controla a distancia.

Meloy aún no ha probado el dispositivo en los hombres, pero dijo que no hay razón para pensar que no se podría utilizar para obtener el mismo resultado.

Ahora sólo queda empezar con los ensayos, que empezarán a finales de 2014 gracias a una empresa de Minneapolis, reporta el ABC de España.