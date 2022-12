Creo que en la mesa de negociación hay voluntad de lograr la paz: Alfredo Molano

El periodista y sociólogo bogotano Alfredo Molano, invitado a En Blanco y Negro, contó a los micrófonos de Blu Radio parte de su infancia, sus años de estudio y también se refirió al proceso de paz entre el Gobierno y las Farc que se adelanta en La Habana, Cuba.

“Creo que es una mesa de negociación entre dos derrotados; ni el Ejército ha podido derrotar la guerrilla, ni la guerrilla ha podido tomarse el poder. Por tanto, están viendo a ver si en la mesa hay posibilidades y creo que las hay, creo que hay voluntad de los sectores que están sentados”, aseguró.

Molano es uno de los periodistas colombianos que han vivido de cerca el conflicto y la violencia, pues con la “idea de cambiar el país” llegó a cubrir fuentes políticas y de orden público, y también fue testigo de la creación de las Farc, el ELN y de las convulsiones sociales del periodo conocido como La Violencia.

Sobre la muerte de los once militares en el Cauca a manos de las Farc, el periodista afirmó que aunque a veces parece que vivimos una guerra de mil días, mantiene la esperanza de que la paz esté cerca.

“Es muy lamentable y personalmente rechazo todo acto de guerra porque no nos ha dejado nada más que muertos y esa deformación del país hacia la violencia también me angustia y me duele”, manifestó.

Recientemente Alfredo escribió una columna sobre las diferencias, en la que compara al exmagistrado Carlos Gaviria, fallecido el pasado 31 de marzo, con el escritor Fernando Vallejo. Sobre Gaviria dijo que “es un hombre que hacía una crítica radical del sistema de una manera democrática y de una manera pedagógica. Es de lo mejor que tiene el país, es de los personajes que identificaban lo bueno de este país”.

Mientras que sobre Vallejo, mencionó que es “un personaje que no hace crítica, sino insulta. Yo lo sentí así y lo soporté con mucha paciencia. Me parece que Fernando Vallejo es un tipo indelicado en el trato personal, desarrolla una violencia verbal y escrita y musitada, muy parecida a lo más negro de este país”.

Por otra parte, Molano habló sobre lo que él llama como “otro mundo” en Colombia, el Llano, al que conoció desde niño pues se crió en el campo. Del Llano dice que “es mucho más fuerte, de horizontes abiertos, y tiene un significado especial de libertad”.

Siendo un hombre de campo, Molano tuvo que experimentar una de las cosas “más terribles”, el exilio. Cuando fue periodista recibió varias amenazas por lo que tuvo que salir del país; vivió un tiempo en España y luego en Estados Unidos. Sin embargo, la distancia y la soledad lo trajeron de vuelta a Colombia.