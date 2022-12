¿Cuál es la clave para vivir 100 años? Ojo a lo que dice esta experta

Junko Takahashi, periodista e investigadora, estuvo en Mañanas BLU hablando sobre su libro ‘El método japonés para vivir 100 años’, una recopilación de más de 20 entrevistas con japoneses que han vivido o vivieron más de 100 años.



Desde hace muchos años en la cultura occidental se ha tenido a Japón como referente de disciplina, emprendimiento y un país pujante por sus pujantes características. Dichas características harían creer que el modo de vida de los japoneses: sus hábitos alimenticios, sus rutinas de sueño, etc… podrían ser la clave para llegar a estar entre el selecto grupo de las personas más longevas del mundo, pero en realidad, no fue esa la conclusión a la que llegó Takahashi.



“En realidad no hay algo en especial para vivir más tiempo. Nosotros (los japoneses) comemos de manera normal, tal vez un poco más moderado, sin llenar tanto el estómago. Tampoco hay algo en común sobre la manera o el tiempo que se dedica al sueño”, dice la autora sobre los testimonios que pudo recopilar en su libro.



Para la investigadora, en particular, hay algo interesante, una propuesta implícita sobre los testimonios de sus entrevistados para llegar a vivir más tiempo.



“Son personas simples, que aceptan lo que tienen y viven con ello. Todos viven como les dé la gana y sin tanto estrés”, puntualizó.



Además, Takahashi, cuenta que las personas a quien entrevistó se caracterizan por ser muy activas, incluso, laboral y físicamente, son soñadoras y demasiado luchadoras.



“Diría que la clave está en tener un motivo de vida, tener sueños e ir por ellos. Contar con un espíritu que lo empuje a uno a vivir”, concluyó.



