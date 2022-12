¿Cualquier perro puede ser entrenado para ser rescatista? Experto responde

El Gobierno colombiano dio inicio al operativo de apoyo a las labores de búsqueda y rescate en México que adelantan las autoridades de ese país tras el terremoto registrado el pasado martes.



El cabo de Bomberos Bogotá, Julio Bojacá, habló en Mascotas BLU sobre la misión que viajó a territorio mexicano, conformado por dos caninos y 31 personas del cuerpo de Bomberos de Bogotá, Policía Nacional, Fuerza Aérea, Cruz Roja Colombiana y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y desastres.



Sobre el proceso de entrenamiento de los perros, el coronel Bojacá explicó que se adelanta mediante el juego. “Escogimos este método porque nos dio buenos resultados para la concentración a la hora de la búsqueda”, dijo.



Agregó que “es complejo” entrenar a un perro para ayudar en las labores de rescate en emergencias debido a que este proceso debe iniciarse a temprana edad.



“El entrenamiento debe empezarse a los dos meses de edad porque hay que enfocarles que el juego, a diferencia de un perro de casa, es como un trabajo por eso salen con tanta energía a buscar”, explicó.



Julio Bojacá manifestó que el cuidado que deben recibir es muy importante porque “son muy consentidos”, y recomendó que durante las operaciones de rescate lo mejor es no interactuar con los caninos porque pierden su concentración.



“Su alimento debe ser idóneo porque el desgaste físico que tienen es bastante y deben recuperar las calorías que gastan”, indicó el cabo Bojaca, quien agregó que mantener un perro de rescate, por año, cuesta aproximadamente diez millones de pesos.



El ABC del ‘Pastor Belga’, uno de los más utilizados en las búsquedas en emergencias



Su nombre proviene de la ciudad belga de Malines, localidad que lo vio surgir. Fue el primero de los pastores belgas cuyo estándar se estableció y el punto de referencia para los otros pastores belgas (Groenendael, Laekenois y Tervuren).



Este tipo de caninos fueron utilizados en el campo en Bélgica y Francia, los primeros pastores belga malinois en América llegaron a Estados Unidos en 1907, para ser usados por la policía, gracias a sus características temperamentales.



El Malinois se ha hecho popular en los cuerpos policiales y militares del mundo gracias a que cuenta con el mismo comportamiento e idéntica plasticidad que el pastor alemán, pero presenta una menor probabilidad de sufrir de displasia de cadera.



Apariencia: Es un perro de aspecto elegante, musculado y esbelto. Presenta una cabeza fina y perfectamente proporcionada con el cuerpo. Los machos tienen una altura de 61 a 66 cm y las hembras de 56 a 61 cm. El peso corporal de la raza fluctúa entre 25 y 35 kg.



Comportamiento: El Malinois siempre vigila, pero nunca es tímido. Es sin duda un excelente perro de compañía y un inmejorable trabajador como perro pastor y guardián en una finca. Los Malinois bien criados y entrenados son habitualmente activos, amigables, protectores y trabajadores.



Son perros medianos y fuertes que requieren de entrenamiento de obediencia básico, y disfrutan de ser estimulados aprendiendo nuevas tareas. Son conocidos por ser fáciles de entrenar, gracias a su alta capacidad de entendimiento.



Salud: A diferencia de otros perros pastores, el aspecto físico ha jugado un papel definitivo en la salud del pastor belga malinois. Sus grandes cualidades mentales le han restado protagonismo al físico, por lo que su reproducción se ha centrado en líneas de trabajo, no en cualidades estéticas. A razón de ello goza de mejor salud. Las enfermedades hereditarias no son frecuentes en esta raza.



