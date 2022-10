En el video del magazine aparece Deli bailando en ropa interior la canción de Justin Bieber What do you mean, en la cual participó como protagonista del videoclip besándose con el cantante.

Publicidad

Según dijo la modelo posterior a grabar el videoclip con Bieber, tuvieron que besarse varias veces para hacer tomas desde diferentes ángulos.

Esta es la exitosa canción del cantante canadiense:

Publicidad