Arranca oficialmente el Festival Internacional de Cine de Cartagena

Este miércoles inicia oficialmente la edición 55 del Festival Internacional de Cine de Cartagena que tendrá múltiples y reconocidos invitados y además le rendirá un homenaje al nobel de literatura Gabriel García Márquez.

Juan Carlos Arciniegas, periodista de la cadena CNN y conductor del programa de entretenimiento Showbiz, será jurado del festival y pasó por los micrófonos de Mañanas BLU 10 AM hablando sobre las expectativas que le genera este magno evento.

“Lo que me emociona más es ser jurado de la muestra de películas colombianas, me llama mucho la atención de que se estén haciendo tantas producciones. Me siento como niño en dulcería sin la supervisión de un adulto”, expresó.

El festival además le rendirá homenaje a Kim Ki-duk, uno de los más grandes representantes de la vanguardia cinematográfica de Corea del Sur y a Pablo Trapero, nombre fundamental del Nuevo Cine Argentino y Latinoamericano.

“Es importante que Colombia tenga acceso a todas estas grandes películas a nivel internacional y es importante que los invitados que vengan de otros países se vayan con una buena impresión del país por la organización de este evento”, dijo Arciniegas.

Por último el periodista colombiano confesó que una de las películas que más le llama la atención en el evento es ‘Alias María’ que “habla del conflicto armado desde distintas miradas, en este caso el de una mujer que es guerrillera”.