Asamblea General de la ONU pide fin del embargo a Cuba

191 países, pero a la que volvió a oponerse Estados Unidos.



La Asamblea General lleva adoptando a petición del Gobierno cubano textos similares cada año desde 1992, pero esta era la primera vez que se pronunciaba desde que Cuba y EE.UU. iniciaron en diciembre de 2014 el restablecimiento de sus relaciones.



Aunque durante los últimos meses EE.UU. alimentó las expectativas sobre una posible abstención en la votación de hoy, finalmente la delegación norteamericana votó en contra al considerar que la resolución "no representa" los pasos para el acercamiento dados en los últimos meses.



"Lamentamos que el Gobierno de Cuba haya elegido seguir adelante con su resolución anual. El texto no representa los pasos significativos dados y el espíritu de compromiso que el presidente (de EE.UU., Barack) Obama ha defendido", dijo justificando la postura el diplomático estadounidense Ronald Godard.



"Si Cuba cree que este ejercicio va a ayudar a que las cosas avancen en la dirección que los dos Gobiernos han indicado que esperan, está equivocada", insistió el representante de EE.UU., que junto a Israel fue el único país que votó en contra de la resolución, que apoyaron los otros 191 Estados miembros, sin ninguna abstención. (Lea además: EE.UU. vuelve a levantar restricciones a comercio y viajes a Cuba )



El texto preparado por las autoridades cubanas acoge "con beneplácito el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los Gobiernos de Cuba y los Estados Unidos de América" y reconoce "la voluntad" expresada por Obama "de trabajar por la eliminación del bloqueo económico, comercial y financiero".



Sin embargo, expresa como en otras ocasiones preocupación por la continuidad de la política y por los "efectos negativos" que tiene sobre los cubanos y urge a tomar medidas "en el plazo más breve posible" para derogar o dejar sin efecto el embargo.



El canciller cubano, Bruno Rodríguez, subrayó al presentar la resolución que pese a los avances en la relación bilateral, no ha habido "ninguna modificación tangible" en "la práctica del bloqueo".



"No debemos confundir la realidad con los deseos ni las expresiones de buena voluntad. En asuntos como estos, solo puede juzgarse a partir de los hechos. Y los hechos demuestran, con toda claridad, que el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba está en plena y completa aplicación", dijo Rodríguez.



El jefe de la diplomacia cubana defendió que el embargo "es una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos de todos los cubanos" e insistió en que es "el principal obstáculo para el desarrollo económico y social" de la isla.



En las intervenciones previas a la votación, grupo como el Movimiento de Países No Alineados, el Mercosur o la CELAC, países latinoamericanos como Colombia y Venezuela y potencias como Rusia y China mostraron también claramente su oposición al embargo y pidieron su fin. EFE