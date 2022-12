Aumenta a $150 millones recompensa por helicóptero robado en el Valle del Cauca

A través de un comunicado, el Ejército Nacional informó que está ofreciendo 50 millones de pesos a quien entregue información que permita dar con la ubicación del helicóptero robado en el Valle del Cauca pasado domingo.



“El Comando del Ejército se permite informar que en referencia a las labores de búsqueda que se adelantan del helicóptero Bell 206, de matrícula HK4511 de la empresa Delta Helicópteros, ofrece una recompensa de cincuenta millones de pesos para quien suministre información que permita su ubicación”, dice el texto (Lea también: Delta no descarta que helicóptero hurtado sea usado para atentado terrorista ).



Previamente la Policía Nacional había anunciado una recompensa de 100 millones de pesos.



Autoridades en Antioquia no descartan que quienes hurtaron un helicóptero de la aerolínea Delta tengan el objetivo de sacar del Urabá antioqueño a alias ‘Otoniel’, máximo jefe del Clan Úsuga, quien es pedido en extradición por la justicia de Estados Unidos (Lea también: Aún no hay pistas del paradero del helicóptero hurtado en el Valle del Cauca ).



Otra de las hipótesis que analiza las autoridades es que la aeronave pueda ser usada por las Farc para evacuar guerrilleros en delicado estado de salud desde las selvas chocoanas.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-La Fiscalía General de la Nación capturó a cinco integrantes de la temible banda de extorsionistas conocida como el “Bloque 111”, dedicada a amenazar a comerciantes en la ciudad de Cali.

Publicidad

-En Villavicencio una menor resultó herida de bala por un enfrentamiento a tiros entre bandas criminales.