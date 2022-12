Avanzan las movilizaciones de comerciantes en rechazo a Ley Anticontrabando

Más de 500 comerciantes del sector de San Andresito de la calle 38 marchan en las calles de Bogotá protestando contra la Ley Anticontrabando.



Los pequeños comerciantes insisten en que se trata de una ley injusta que no soluciona realmente los problemas relacionados con el contrabando y piden, entre otras cosas, que sean retirados del delito de lavado de activos.



Medellín



Entretanto en la capital antioqueña el panorama es similar donde los comerciantes avanzan con movilizaciones, porque según ellos, la Ley Anticontrabando no garantiza el acceso al comercio exterior e interior, en iguales condiciones que los grupos multinacionales.



Barranquilla



Decenas de comerciantes avanzan en marchas y ya cerraron sus establecimientos. Manifiestan que no están contra la ley, pero están exigiendo sus derechos. Al menos 3 mil personas se aglomeran en el centro de la ciudad.



Cali



Con una misa en el centro de Cali inició la manifestación de 5 mil personas quienes piden el desmonte de las barreras administrativas, la eliminación de monopolios y solicitan la igualdad de condiciones para todos los comerciantes.



Bucaramanga



Cinco mil personas se concentran en el sitio conocido como la Puerta del sol protestando por la Ley. En la capital santandereana los sanandresitos mueven cerca de 2 mil 500 millones de pesos al día en transacciones comerciales.