Bogotanos serán los primeros en escuchar nueva canción de Metallica

su primera canción en más de cinco años.

Publicidad

Será la tercera vez que Metallica se presente en Colombia, tras los conciertos de 1999 y 2010, como parte de la gira ‘Metallica by request’ en la que los seguidores pudieron escoger las canciones que querían escuchar de la banda.

En Bogotá tocarán:

Publicidad

Master of Puppets

Publicidad

One

Enter Sandman

Publicidad

Fade to Black

Publicidad

Seek and Destroy

Nothing Else Matters

Publicidad

The Unforgiven

Publicidad

Battery

For Whom the Bell Tolls

Publicidad

Sad But True

Publicidad

Blackened

Creeping Death

Publicidad

And Justice for All

Publicidad

Orion

Fuel

Publicidad

Welcome Home (Sanitarium)

Publicidad

Ride the Lightning