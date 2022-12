Caída de helicóptero en Meta fue un accidente, reitera Santos

El presidente Juan Manuel Santos dice que la caída del helicóptero Black Hawk en el departamento del Meta, fue accidental. (Lea también: Pese a presencia de Farc, es improbable que helicóptero fuera derribado: FF.MM. )



“Se metieron en una nube. No hay nada más peligroso para un helicóptero que eso porque pierde visibilidad y entonces (los pilotos) procedieron a volar con instrumentos. Ese ese paso es muy peligroso e infortunadamente se estrellaron”, indicó el presidente.



El comandante de la Fuerza de Tarea Omega del Ejército, general Luis Fernando Navarro, explicó en entrevista con Mañanas BLU los hechos en los que murieron cuatro soldados y dos más resultaron heridos. (Lea también: Cuatro soldados muertos y dos heridos deja caída de helicóptero en Meta )



Según el general Navarro, pese a la histórica presencia de las Farc en la zona, es poco probable que el accidente haya sido provocado por la guerrilla e incluso hizo énfasis en que la guerrilla no dificultó la evacuación de los militares heridos.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Denuncian ante la Judicatura a la Fiscal Olga Lucía Claros por presunto lobby en el Congreso de la República a favor del fiscal general.



-La Corte Constitucional ratificó la absolución de la ex ministra Martha Lucía Ramírez, investigada por supuestas inhabilidades para ser congresista.



-La Procuraduría citó al presidente de la ETB por haber omitido los llamados a debate de control político en el Concejo de Bogotá.



-Mediante una comunicación dirigida al presidente Juan Manuel Santos, los Comités Departamentales de Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Huila y Risaralda pidieron la salida del gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Luis Genaro Muñoz.



-El ministro para la Alimentación venezolano informó que próximamente se instaurará la Tarjeta de Abastecimiento Seguro, mecanismo que junto al Sistema Captahuellas, serviría para evitar el contrabando de alimentos que afecta a ese país.



-Transportadores bloquean vías en Bogotá en medio del plantón que adelantan en protesta por supuestos incumplimientos de la alcaldía de Gustavo Petro.



-Las autoridades siguen tras la pista de los skinheads que habrían asesinado a un joven de 25 años en Chapinero.