Calidad vs. cantidad de sueño, ¿qué es más importante? Escuche a un experto

Hugo Caballero, jefe de servicio de Neumología de la Clínica de Marly y además vocero del laboratorio del sueño de ese centro asistencial, explicó en Mañanas BLU 10AM qué tan importante es el sueño en la calidad de vida de la persona.



“No hay un horario especifico del sueño. No es tanto la cantidad, es la calidad del sueño. No quiere decir que por dormir más tiempo la persona vaya estar más descansada”, explicó.



Agregó que la persona entre más edad puede dormir mucho menos y ser más reparador el sueño, pero también son importante otros factores como el estado de ánimo.



El especialista dijo que para dormir bien, es necesario también hacer ejercicio, no acostarse viendo televisión y ni siquiera el televisor debería estar en el cuarto donde la persona duerme.



Caballero explicó que es cierto que dormir mal influye en el mal genio de la persona, porque entre otras cosas, quien no duerme bien puede sufrir de dolores de cabeza.