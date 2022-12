Cancelan audiencia de imputación de cargos contra Luis Alfonso Hoyos

El juez 39 de control de garantías no inició la audiencia de imputación de cargos contra el exasesor espiritual del Centro Democrático Luis Alfonso Hoyos, al considerar que la defensa del acusado entregue los recursos tecnológicos necesarios para que pueda estar presente a través de videoconferencia desde Estados Unidos.



Cabe recordar que fuentes cercanas a Hoyos confirmaron a Blu Radio que Hoyos no se presentará en las diligencias judiciales en Colombia mientras no le brinden las garantías procesales que solicita para poder asistir a las citaciones de la justicia (Lea también: Luis Alfonso Hoyos no asistió a audiencia de imputación de cargos ).



Precisamente está segunda citación a audiencia se dio luego de que un juez de control de garantías advirtiera a la Fiscalía que debía agotar todos los recursos necesarios para que Hoyos compareciera a las diligencias judiciales.



A Hoyos le serán imputados los delitos de concierto para delinquir, espionaje, violación de datos personales y uso ilegal de software (Lea también: Este jueves imputarán cargos a Luis Alfonso Hoyos por caso hacker ).



Igualmente, se espera que en la próxima audiencia la Fiscalía solicite que sea cobijado con medida de aseguramiento.