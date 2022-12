Candidata a Señora Colombia 2015 denuncia que le propusieron comprar la corona

Lira Lora, candidata representante del departamento del Magdalena al concurso Señora Colombia, denunció que le propusieron comprar la corona por 4 millones de pesos.

Publicidad

“Después de eso comencé a investigar un poco del tema para tener pruebas. A mí me dijeron ‘qué posibilidad hay que tú quieras comprar la corona’, eso me lo dijo la señora Eliana Benedetti, que trabaja en la logística del reinado y mano derecha del presidente del reinado, Efraín Quintero”, agregó.

Lora, quien se retiró del concurso nacional de Señora Colombia luego de la presunta situación, aseguró que la propuesta consistía en pagar antes del concurso 2 millones de pesos y luego, cuando estuviera en Bogotá, pagaba los otros dos millones.

Publicidad

Finalmente, dijo que la conversación la tiene grabada en su celular.

Publicidad

Ahora, la mujer que la contactó, Eliana Benedetti, dice que fue enviada por el presidente del reinado Efraín Quintero, mientras que éste último asegura que no sabía lo que estaba ocurriendo.

Organizadores controvierten las declaraciones de Lira Lora

Publicidad

Por su parte, Efraín Quintero, presidente del reinado, manifestó que tiene pruebas para demostrar que lo denunciado por Lira Lora es falso.

Publicidad

“Yo no la conozco, yo no he hablado con ella ni siquiera con intermediarios, porque Eliana Benedetti no se le ha robado absolutamente nada”, aseguró en diálogo con BLU Radio.

Quintero además afirmó que tiene la conciencia tranquila y espera que la mujer se retracte de la mentira, que según él, inventó con fines desconocidos.