Caperucita se come al lobo, un libro para adultos que por error llegó a niños

Un libro de contenido erótico titulado Caperucita se come al lobo fue distribuido por error en 283 escuelas primarias de Chile.



Pilar Quintana, quien escribió el libro, asegura que el texto es para mayores de 15 años y recalca que ella nunca imaginó que su libro terminara en manos de niños.



En entrevista con BLU Radio, Quintana, escritora colombiana, contó que los libros llegaron a Chile porque la editorial se mostró interesada en su literatura y reiteró que la historia original tampoco es un cuento infantil.



“Caperucita la original no es un libro tan sano, la versión original de 1600 es absolutamente erótica y está llena de violencia, era una sugestión moralizante para que a las niñas no se las comiera el lobo. Sí es un cuento con contenido erótico”, enfatizó.



Sin embargo, aclaró que su versión fue pedida por una revista de contenido erótico, por lo que siempre tuvo en mente darle este enfoque.



Finalmente, lamentó que este error se cometiera, pues “incluso en la contratapa está la explicación donde dice que se trata del deseo y la seducción, que hay sexo explícito, hay polvos”.