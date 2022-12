Carlos Osorio, el sacerdote que gobernará Quindío

Carlos Osorio es un sacerdote que pasó de dirigir misas en una iglesia de un corregimiento perteneciente a Quindío a dirigir el futuro político y social de todo un departamento.

“Esto pasa cuando la conciencia se expande y empieza uno a ver que acá (Quindio) la corrupción era una cosa cultural. El día que dije en mi parroquia que estaba pensando lanzarme a la política la gente empezó a aplaudirme, ahí empeze a mirar las posiblidades que teníamos nosotros para trabajar por todos”, declaró el padre a Blu Radio.

El sacerdote ganó en el departamento con más de 20 mil votos sobre su rival y la que se suponía favorita Sandra Gómez, del partido Cambio Radical.

En el Quindío ya se empezó a bromear diciendo que por fin este sector del país tendrá su ‘cura’.

“Esto se complica con mi vocación. No existe un permiso como tal que me permita ejercer en la política. Pero existe una sanción mientras dure el ‘conflicto’. Por el tiempo que sea Gobernador no podré celebrar la misa, pero protegeré a los fieles para que no los roben o los engañen”, contó Osorio.

El padre aclaró que trabajará de la mano con el Alcalde elegido de Armenia, Carlos Álvarez, quien también es filósofo y educador, ya que “tenemos muchas en común”.

La soberbia de nuestros gobernantes le ha hecho mucho daño a nuestro pueblo, al país. El bien común está maltratado. Y eso es algo que queremos cambiar en el departamento. Si eligen dos humanistas pues es obvio que el ser humano será el centro de la labor de estos 4 años”, finalizó el teólogo.