Carlos Vives dio el primer mazazo para demoler obras que taparon ‘El Rodadero’

Este martes el artista Carlos Vives y el alcalde de Santa Marta inician la recuperación de la montaña de arena que dio nombre al balneario de El Rodadero.



Se trata de un montículo de cerca de 30 metros de altura situado en la ladera de una montaña, el cual fue cubierto por arenas blancas y diminutas por las que se deslizaban los bañistas hasta llegar al mar. (Vea además: Una mortandad de peces se registra en las playas de Santa Marta )



Por el abandono y las construcciones adyacentes, ‘el rodadero’ se fue llenando de escombros y en 1999 quedó totalmente tapado al levantar un parque acuático con piscinas y toboganes.



Esta construcción comenzó a ser demolida y fue Carlos Vives quien dio el primer mazazo.



El pasado 2 de agosto, en un concierto que realizó Calos Vives en Santa Marta, el artista había dicho:



“Qué tal si lo más pronto quitamos todo lo que tenemos permiso para quitar, le pedimos el favor a las familias que tienen los restaurantes que nos ayuden a despejar un poquito, traemos la arena y nos volvemos a botar todos por el rodadero como nuestros abuelos”.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, reiteró en el Congreso de la República que la orden de suspensión de bombardeos contra las Farc se ha venido cumpliendo, contrario a las denuncias hechas por el grupo guerrillero sobre ataques a unidades en medio de la tregua.



-La MOE manifestó preocupación por la poca publicidad que se ha hecho de la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional y de la audiencia pública que permitiría escuchar a los candidatos en igualdad de condiciones.



-Falleció María Luisa Solari, una de las principales accionistas de la empresa Falabella.



-El Gobierno municipal de Cali advirtió que este mes comenzarán los cobros coactivos a los ciudadanos que no están al día con las cuotas de valorización para la construcción de las llamadas 21 megaobras. Los primeros afectados serían 10 mil caleños que no han pagado ni la primera cuota de esta contribución.



-Estafadores estarían usando el nombre de la caja de compensación familiar Comfenalco Antioquia para solicitar dinero a cambio de supuestos subsidios. La entidad pidió a la comunidad denunciar hechos de este tipo a las autoridades.



-El alcalde de Villavicencio Juan Guillermo Zuluaga, hizo hoy la entrega oficial de 200 apartamentos, en el sur de la Ciudad, para familias vulnerables, gracias al proyecto de vivienda ‘mi casa ya’.



-En Soledad, Atlántico, fue asesinado un estilista que minutos antes había golpeado a su exmujer con la que tenía dos hijas. El hombre identificado como Giovani Vásquez Herrera, de 32 años, recibió varias puñaladas a manos de su ex cuñado a quien apodan ‘El Ombligón’. El dueño de la empresa afectada por la explosión de este lunes, en el sector de chapinero, en Bogotá, pidió perdón y aseguró que responderá por todos los daños causados.