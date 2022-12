Cartagena me inspira mucho: Jane Chaplin en Festival de Cine

El Festival Internacional de Cine de Cartagena le rendirá este sábado un homenaje al máximo exponente en la historia de la comedia muda, Charles Chaplin. Y por eso, la hija de este genio Jane Chaplin, pasó por los micrófonos de Mañanas BLU 10 AM entregando detalles de lo que será este evento.



“Cuando salió la película The Kid en 1921, el único país donde no se vendió fue en Colombia entonces mañana va ser como una especie de premier”, dijo.



Gracias a un cuidadoso proceso de restauración y digitalización a cargo de la Cinemateca de Bolognia y el Instituto del Cine Británico, el público colombiano podrá disfrutar de esta obra maestra en alta definición.



Con respecto a cómo le parece la heroica y el recibimiento que tuvo en la ciudad en el marco de este evento cultural, Chaplin expresó que “Cartagena es mágica, aquí yo puedo esconderme y salir, la gente es muy simpática, se siente el calor humano. Me inspira mucho la ciudad, he vivido 12 años y si no me gustara no estaría acá tanto tiempo”, dijo.



El homenaje a Charles Chaplin iniciará este sábado a las 7:00 p.m. Fecha en la que 1.200 amantes del cine podrán disfrutar de manera gratuita en el escenario de la Plaza de la Aduana, una de las más famosas de sus obras The Kid (El Chico).